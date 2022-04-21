ВОЙНА В Украине Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине, - Госдеп

2022-04-21 20:00

 

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила о том, что США беспокоит усиление в Китае российской дезинформации о НАТО и войне в Украине.

Шерман в рамках встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане и постоянными представителями НАТО в Брюсселе выразила обеспокоенность США по поводу поддержки КНР российской агрессии.

По словам Шерман, эта поддержка проявляется в распространении Китаем дезинформации о НАТО и войне россии в Украине.

«Она выразила обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской агрессии, в том числе путем усиления российской дезинформации о НАТО и российской войне против Украины, и призвала к продолжению трансатлантической координации с целью защиты основанного на законах международного правопорядка», - говорится в сообщении Госдепа.

subscriber subscriber

Еще по теме

россия намерена использовать в войне против Украины устаревшую советскую технику – разведка

2022-04-21 19:00

Россия отказалась от установления "пасхального" перемирия в Украине и отметилась циничным заявлением

2022-04-21 18:00

Число погибших российских солдат в Украине перевалило за 21 тысячу: сводка по потерям оккупантов

2022-04-21 17:30

видео США вооружит Армию Украины самыми современными и мощными артиллерийскими системами в мире

2022-04-21 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны

2022-04-21 22:00

Под контролем войск рф в Николаевской области остаются около 20 сел

2022-04-21 21:30

"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

2022-04-21 21:00

Сколько оккупантов на территории Украины: Арестович назвал цифру

2022-04-21 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны 2022-04-21 22:00
Под контролем войск рф в Николаевской области остаются около 20 сел 2022-04-21 21:30
"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным 2022-04-21 21:00
Сколько оккупантов на территории Украины: Арестович назвал цифру 2022-04-21 20:30