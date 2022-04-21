ВОЙНА В Украине Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине, - Госдеп

2022-04-21 20:00

Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила о том, что США беспокоит усиление в Китае российской дезинформации о НАТО и войне в Украине.

Шерман в рамках встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане и постоянными представителями НАТО в Брюсселе выразила обеспокоенность США по поводу поддержки КНР российской агрессии.

По словам Шерман, эта поддержка проявляется в распространении Китаем дезинформации о НАТО и войне россии в Украине.

«Она выразила обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской агрессии, в том числе путем усиления российской дезинформации о НАТО и российской войне против Украины, и призвала к продолжению трансатлантической координации с целью защиты основанного на законах международного правопорядка», - говорится в сообщении Госдепа.