ВОЙНА В Украине "Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

2022-04-21 21:00

Президент Украины Владимир Зеленский ради завершения войны готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Украинские власти вернулись к идее возможной встречи с представителями РФ для завершения войны. В частности, Зеленский готов, как и прежде, к разговору с Путиным.

"Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – объяснил президент.

Зеленский будет вести переговоры по возвращению российских войск на позиции перед 24 февраля. "Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними", – добавил Зеленский.

К слову, Соединенные Штаты расширили санкции против РФ за войну против Украины.