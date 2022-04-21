ВОЙНА В Украине Под контролем войск рф в Николаевской области остаются около 20 сел

2022-04-21 21:30

 

Точное количество оккупированных россискими войсками сел назвать трудно, так как линия фронта постоянно меняется, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

По состоянию на четверг, 21 апреля в Николаевской области под контролем войск РФ остаются порядка 20 сел. Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в интервью изданию Новое время.

Глава ОВА не может назвать точного количества оккупированных сел, так как линия фронта постоянно меняется.

"К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся", – сообщил Ким.

По словам Кима, действия оккупантов лишены военной логики.

"Цели у них хаотичные. Обстреливают с территории Херсонской области. Обстреливают кассетными боеприпасами, из оружия типа Смерч, и крылатыми ракетами, вот как по Баштанке по больнице они ударили. Также обстреливают из самолетов ракетами.В Баштанке ударили ракетой по опорной больнице. Гражданские объекты и многоэтажки. Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей", - добавил глава ОВА.

Напомним, в результате ночных обстрелов Николаева вечером 20 апреля погиб один человек, двое получили ранения.

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