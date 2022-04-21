ВОЙНА В Украине Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны

2022-04-21 22:00

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области.

Российские захватчики полностью изолируют оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен исключительно на территорию РФ», – говорится в сообщении.

Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории.

«Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь – расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из СМТ Шевченко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые, оккупанты минируют.