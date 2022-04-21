ВОЙНА В Украине Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны

2022-04-21 22:00

 

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области.

Российские захватчики полностью изолируют оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен исключительно на территорию РФ», – говорится в сообщении.

Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории.

«Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь – расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из СМТ Шевченко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и снабжение лекарствами. Дороги, в том числе грунтовые, оккупанты минируют.

subscriber subscriber

Еще по теме

Недовольство растет: российские оккупанты готовы бунтовать против своих командиров

2022-04-20 20:30

На Запорожье российские солдаты устроили бунт: "кадыровцы" открыли огонь, данные разведки

2022-04-20 17:30

Российские командиры тайно вывозят свои семьи из Брянской области вглубь рф, - журналист

2022-04-19 22:00

В Мариуполе оккупанты не только бомбят "Азовсталь", но и хаотично бьют по жилому сектору – советник мэра

2022-04-19 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны

2022-04-21 22:00

Под контролем войск рф в Николаевской области остаются около 20 сел

2022-04-21 21:30

"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

2022-04-21 21:00

Сколько оккупантов на территории Украины: Арестович назвал цифру

2022-04-21 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны 2022-04-21 22:00
Под контролем войск рф в Николаевской области остаются около 20 сел 2022-04-21 21:30
"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным 2022-04-21 21:00
Сколько оккупантов на территории Украины: Арестович назвал цифру 2022-04-21 20:30