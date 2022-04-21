ВОЙНА В Украине фото + видео В россии масштабный пожар: горит институт минобороны, занимавшийся ПВО – есть погибший

2022-04-21 16:15

В российском городе Тверь загорелось здание центрального научно-исследовательского института войско воздушно-космической обороны. Есть пострадавшие и погибший.

Пожар возник около 11 часов дня по местному времени, сообщают российские СМИ. Загорелся второй этаж центрального корпуса.

Пожар оказался достаточно мощным – ему присвоили третий ранг сложности. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

Местность вокруг заволокло темным дымом, из-за чего люди не могут эвакуироваться из помещения. Некоторым приходилось прыгать из окон. Также спасатели разыскивают тех, кто мог еще остаться в здании.

Уже известно о как минимум одном погибшем. Еще 16 человек пострадали.

Институт, где произошел пожар – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны Российской Федерации. Он разрабатывает навигационные устройства, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.