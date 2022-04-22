Мир видео На россии сгорел военный НИИ, в котором создали "Искандер", С-300, системы для Су-27 и Ту-160

2022-04-22 08:26

В центре российского города Тверь произошел масштабный пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны.

Об этом сообщает местное издание Tverigrad .

Этот институт занимался разработкой теории вооружения ПВО, создал "Искандер" и комплекс С-300 производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации самолетов Су-27 и Ту-160.

Возгорание возникло якобы случайно из-за неисправной прокодки на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь стремительно распространился на несколько этажей. Не исключено, что причиной стало то, что ученые из этого института курили, как и моряки с бывшего флагмана чф рф крейсара "москва".

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, пожару предоставили третий номер сложности. На тушение огня отправили спасателей шести пожарных частей, а впоследствии привлекли вертолет. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление.

В результате пожара произошел обвал кровли по всей площади здания. Огонь охватил три из четырех этажей здания оборонного НИИ. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, пострадали около 30.