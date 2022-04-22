Фото-видео видео Полк "Азов" уничтожает в Мариуполе хабаровскую 64-ю бригаду, которая устроила Бучанскую резню

2022-04-22 10:27

Защитники Мариуполя выявили в городе российскую военную технику, в том числе танки с отметкой "V".

"Это значит, что в город были переброшены подразделения РФ, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, замучили гражданское население", - пишет полк "АЗОВ".

Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ (Хабаровский край). Настолько быстрое возвращение этой бригады на сложные для рф участки фронта может свидетельствовать о том, что этих военных намерены быстро "утилизировать", как ненужных свидетелей. Добро пожаловать в ад, твари! Краденные стиралки и унитазы вам уже не пригодятся :-)

Напомним, ранее разведка опубликовала полный список личных данных военнослужащих РФ, которых обвиняют в участии в массовых убийствах жителей Бучи.

 

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видео Уничтоженный Украиной российский крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей в истории рф 2022-04-15 11:33