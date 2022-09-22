ВОЙНА В Украине Эксгумация массовых захоронений под Изюмом раскрыла новые военные преступления оккупантов

2022-09-22 14:29

На месте массового захоронения под Изюмом эксгумировано 263 тела, сообщает Нацполиция Харьковской области.

"С места массового захоронения изъято 263 тела погибших, в том числе тела 2 детей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при визуальном осмотре части эксгумированных тел обнаружены признаки пыток, у некоторых связаны руки, имеются колото-резаные раны.

"Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены", - отметил заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции Дмитрий Шевчук.

Напомним, мэр Изюма Валерий Марченко говорил, что процесс эксгумации тел будет продолжаться около двух недель. Всего на месте захоронения обнаружили около 450 могил.