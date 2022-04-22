видео В битве за Донбасс у москвы есть цели, которые она попытается достичь любой ценой
2022-04-22 11:35
На этом этапе войны в битве за Донбасс у рф есть несколько целей, которые она будет пытаться реализовать, - пишет The Guardian со ссылкой на осведомленного европейского чиновника.
Источник утверждает, что цели Кремля:
- захватить Донбасс;
- обеспечить сухопутный коридор в Крым;
- захватить Херсонскую область для поставок пресной воды в Крым;
- оккупировать дополнительные территории, которые можно было бы использовать как буфер или козырь в переговорах.