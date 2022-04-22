ВОЙНА В Украине видео В битве за Донбасс у москвы есть цели, которые она попытается достичь любой ценой

2022-04-22 11:35

На этом этапе войны в битве за Донбасс у рф есть несколько целей, которые она будет пытаться реализовать, - пишет The Guardian со ссылкой на осведомленного европейского чиновника.

Источник утверждает, что цели Кремля:

  • захватить Донбасс;
  • обеспечить сухопутный коридор в Крым;
  • захватить Херсонскую область для поставок пресной воды в Крым;
  • оккупировать дополнительные территории, которые можно было бы использовать как буфер или козырь в переговорах.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео США вооружит Армию Украины самыми современными и мощными артиллерийскими системами в мире

2022-04-21 10:27

Битва за Донбасс началась! Оккупанты пытаются наступать вдоль линии фронта в трех областях

2022-04-19 09:32

Турция не пропустит через Босфор и Дарданеллы корабли рф до полного завершения войны

2022-04-11 12:26

Война в Украине может перейти в затяжную фазу, - советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан

2022-04-06 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео В Бородянке Киевской области найдены еще 9 массовых захоронений мирных жителей

2022-04-22 13:36

фото Русские во время оккупации уничтожили архив Вячеслава Черновола в Буче

2022-04-22 12:28

видео В битве за Донбасс у москвы есть цели, которые она попытается достичь любой ценой

2022-04-22 11:35

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны

2022-04-21 22:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео В Бородянке Киевской области найдены еще 9 массовых захоронений мирных жителей 2022-04-22 13:36
фото Русские во время оккупации уничтожили архив Вячеслава Черновола в Буче 2022-04-22 12:28
видео В битве за Донбасс у москвы есть цели, которые она попытается достичь любой ценой 2022-04-22 11:35
Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров — ГУР Минобороны 2022-04-21 22:00