ВОЙНА В Украине видео В битве за Донбасс у москвы есть цели, которые она попытается достичь любой ценой

2022-04-22 11:35

На этом этапе войны в битве за Донбасс у рф есть несколько целей, которые она будет пытаться реализовать, - пишет The Guardian со ссылкой на осведомленного европейского чиновника.

Источник утверждает, что цели Кремля: