ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский впервые заявил, что освободить Мариуполь можно военным путем

2022-04-22 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освободить мирных жителей и военных из заблокированного Мариуполя можно двумя путями: военным и дипломатическим. Для реализации первого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия. Об этом Зеленский сообщил во время брифинга с премьер-министрами Испании и Дании.

"Разблокировка города Мариуполь возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие", - сказал Зеленский.

Относительно дипломатического пути, то, по словам Зеленского, им можно деблокировать людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также по формуле "раненых на раненых", но на россии на это не согласны.

Мариуполь сегодня.