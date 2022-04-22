ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский впервые заявил, что освободить Мариуполь можно военным путем

2022-04-22 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освободить мирных жителей и военных из заблокированного Мариуполя можно двумя путями: военным и дипломатическим. Для реализации первого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия. Об этом Зеленский сообщил во время брифинга с премьер-министрами Испании и Дании.

"Разблокировка города Мариуполь возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие", - сказал Зеленский.

Относительно дипломатического пути, то, по словам Зеленского, им можно деблокировать людей в разы быстрее, и Украина уже предложила несколько вариантов, в том числе с участием посредников, а также по формуле "раненых на раненых", но на россии на это не согласны.

                                                                                                 Мариуполь сегодня.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Пусть назовут дату и место": Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

2022-04-21 21:00

документ Бомбардировкой Мариуполя руководит уроженец Одессы - разведка раскрыла данные врага

2022-04-21 12:28

видео Итоги переговоров Шарля Мишеля и Владимира Зеленского в Киеве

2022-04-21 10:00

видео ООН требует на 4 дня прекратить огонь, готова направить гуманитарную помощь в Мариуполь

2022-04-20 12:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Во временно оккупированном Геническе русские установили памятник ленину и вывесили красные флаги

2022-04-22 18:28

видео Владимир Зеленский впервые заявил, что освободить Мариуполь можно военным путем

2022-04-22 15:37

видео В Бородянке Киевской области найдены еще 9 массовых захоронений мирных жителей

2022-04-22 13:36

фото Русские во время оккупации уничтожили архив Вячеслава Черновола в Буче

2022-04-22 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Во временно оккупированном Геническе русские установили памятник ленину и вывесили красные флаги 2022-04-22 18:28
видео Владимир Зеленский впервые заявил, что освободить Мариуполь можно военным путем 2022-04-22 15:37
видео В Бородянке Киевской области найдены еще 9 массовых захоронений мирных жителей 2022-04-22 13:36
фото Русские во время оккупации уничтожили архив Вячеслава Черновола в Буче 2022-04-22 12:28