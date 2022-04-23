ВОЙНА В Украине ​Украина и Россия провели новые переговоры: Киев поставил Москве ультиматум

2022-04-23 09:00

В пятницу, 22 апреля, между главами украинской и российской делегаций - Давидом Арахамией и Владимиром Мединским - состоялись несколько длинных разговоров. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что процесс "застопорился".

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

По его словам, пять дней назад украинской стороне передали очередное предложение, которое было сформулировано с учетом их комментариев, однако оно остается без ответа.

"Когда спросили президента Зеленского, а как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что "мы ничего не получали". Не мне судить, как он владеет ситуацией, но это просто характеристика того, где находится этот процесс под названием "переговоры"", - говорит Лавров.

Он уверяет, что Украина якобы согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом.

А тем временем анонимный, но высокопоставленный источник заявил УП, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого "референдума" в Херсонской области поставит точку в переговорах.

Напомним, что оккупанты готовят ряд псевдореферендумов на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.