ВОЙНА В Украине Стало известно о содержании нового пакета санкций ЕС против россии

2022-04-23 11:00

Санкции предусматривают частичный запрет на импорт нефти и отключение банков от SWIFT

6-й пакет санкций ЕС против РФ из-за ее военной агрессии в Украине может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT.

Об этом сообщает в пятницу издание Politico, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что "новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT".

По информации издания, меры против импорта нефти, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки - морским путем или по трубопроводу. Также в Брюсселе обсуждают возможность введения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из России. Один из дипломатов заявил, что, как ожидается, новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять его к пятнице. Тем не менее, на данный момент официальной информации о сроках рассмотрения и принятия пакета от Европейской комиссии не поступало.

"Другие собеседники настроены более осторожно: они отмечают, что никаких решений по времени рассмотрения пакета в Еврокомиссии пока не принимали. Источники полагают, что в начале следующей недели можно ожидать какую-то инициативу по поводу санкций", - пишет Politico.