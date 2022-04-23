ВОЙНА В Украине Украинцы начали массово возвращаться домой: на выезде из Польши огромные пробки

2022-04-23 12:00

 

Государственная пограничная служба отмечает в последние дни увеличение транспортного потока со стороны Польши. Украинцы, вынужденные покинуть родную страну из-за вторжения российских оккупантов, все чаще выявляют желание вернуться домой.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства в Facebook. Чтобы ускорить процесс идентификации личности и снизить трафик, создающий заторы, пограничникам пришлось увеличить штат сотрудников на отдельных контрольно-пропускных пункта.

В частности речь идет о:

– Дорогуск – Ягодин: здесь на въезд в Украину сосредоточено около 1 000 легковых автомобилей и около 150 грузовиков;

– Корчёва – Краковец: свыше 400 легковых авто и 350 грузовиков;

– Медика – Шегини: около 900 легковых автомобилей и 200 грузовиков.

ГПСУ призывает учитывать локации с вероятным скоплением автомобилей и выбирать для возвращения другие направления. Это поможет сделать прибытие более оперативным и комфортным.

– ранее о повальном желании украинцев вернуться домой из бегства сообщили в государственной железной дороге;

– при этом всех, кто собирается вернуться в ранее оккупированные города, призывают помнить об опасности минирований и воздержаться от этого до официального разрешения властей.

 

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