ВОЙНА В Украине ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине

2022-04-23 14:30

Европейский Союз принял решение закупить для Украины тяжелое оружие для сопротивления российскому оккупанту. Вооружение будет передано армии ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель

"Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!", – отметил Шарль Мишель.

По его словам, у ЕС появилось понимание потребности поставки тяжелого оружия для Украины, но эти закупки не будут анонсироваться.

"За два месяца мы уже выделили для безвозвратных закупок на нужды ВСУ 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно , мы и будем делать еще больше", - заявил глава Евросовета.

Как ранее сообщалось, в Пентагоне детализировали содержание нового пакета военной помощи для Украины на $800 миллионов.