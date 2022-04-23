ВОЙНА В Украине В Украине продлили действие военного положения: какие ограничения могут вводиться для граждан

2022-04-23 15:00

 

Действие военного положения в Украине продлили еще на месяц - до 25 мая. В стране будут присутствовать все те же ограничения, которые существуют на сегодняшний день. В Центре стратегических коммуникаций напомнили, о чем идет речь.

Согласно закону, срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 25 апреля 2022 года на 30 дней.

Какие ограничения cуществуют в военное время:

  • комендантский час - запрещено находиться в общественных местах без особых пропусков;
  • конфискация имущества для нужд обороны;
  • трудовая повинность для лиц трудоспособного возраста;
  • специальный пропускной режим, запрещающий или ограничивающий въезд или выезд из населенного пункта, а также ограничение свободы передвижения;
  • запрет на проведение собраний, митингов, других массовых мероприятий;
  • в домах граждан могут расселять военных;
  • у украинцев могут проверять документы, а также осматривать вещи, машины, жилье и т.д.;
  • может нарушаться право на тайну переписки, телефонных разговоров и т.д;
  • запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Напомним, военное положение в Украине ввели 24 февраля, когда Россия напала на Украину. Оно должно было длиться до 26 марта, затем его продлили до 25 апреля.

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