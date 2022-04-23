ВОЙНА В Украине россия начала готовить почву для применения ядерного оружия по Украине: три сценария

2022-04-23 15:30

 

Некоторые из сценариев россияне могли использовать на востоке Украины.

Минобороны России через кремлевские пропагандистские каналы распространило предупреждение о якобы применении США оружия массового уничтожения, чтобы, в свою очередь, оправдать в будущем собственные действия.

Текст появился, в том числе, на подконтрольном путинском канале Russia Today.

МО России заявило о якобы трех сценариях, которые американцы готовят в городах Украины.

В Харькове, по словам рашистов, Соединенные Штаты "могут использовать" "постановочный инцидент "под чужим флагом".

Среди объектов россияне перечисляют радиационно опасные объекты Харькова (кстати, российские войска уже неоднократно осуществляли в городе огневые провокации возле этих объектов) и Киев (биологически опасные объекты), а также РФ считает возможной свою атаку "на объекты ядерной энергетики".

Согласно второму озвученному оккупантами (допустимому) сценарию, российские войска могут нанести удар оружием массового уничтожения "в малых объемах" с целью подавления сопротивления украинских сил, среди целей – Мариуполь.

 

Собственно, по свидетельствам бойцов "Азова", россияне ранее уже сбросили ядовитые вещества на "Азовсталь", где скрывались как военные, так и гражданские.

А, по данным США в ОБСЕ, русские смешали слезоточивый газ с химикатами.

Наименее вероятным россияне считают применение биологического оружия открыто на поле боя (в Славянске и Краматорске).

Оружие массового уничтожения, по логике пропагандистов, якобы применят, чтобы привлечь РФ к международному трибуналу, исключить россиян из ООН и усилить "антироссийские" санкции.

Угроза ядерного удара РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие.

До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

По данным украинской и иностранной разведок, сейчас Россия не готовит ядерное оружие для применения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине

2022-04-23 14:30

Макрон заявил о передаче Украине самоходных артиллерийских установок

2022-04-23 11:30

Числа и времени недостаточно: Подоляк о поставках оружия Украине

2022-04-23 10:00

В Минобороны сказали, от чего будет зависеть продолжительность войны в Украине

2022-04-23 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

россия начала готовить почву для применения ядерного оружия по Украине: три сценария

2022-04-23 15:30

В Украине продлили действие военного положения: какие ограничения могут вводиться для граждан

2022-04-23 15:00

ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине

2022-04-23 14:30

В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта

2022-04-23 14:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

россия начала готовить почву для применения ядерного оружия по Украине: три сценария 2022-04-23 15:30
В Украине продлили действие военного положения: какие ограничения могут вводиться для граждан 2022-04-23 15:00
ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине 2022-04-23 14:30
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта 2022-04-23 14:00