ВОЙНА В Украине Джонсон оценил вероятность длительной войны в Украине

2022-04-23 20:00

 

Дух свободы украинцев россиянам преодолеть не удастся, считает британский премьер

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что полномасштабная война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Как сообщает BBC, об этом он сказал во время пресс-конференции в Нью-Дели.

Так, британского премьера спросили, как он оценивает заявления некоторых экспертов о том, что Россия будет продолжать бомбить города Украины до конца 2023 года.

В ответ Джонсон заявил, что это "реалистическая вероятность", ведь в войне против Украины Кремль во главе с Путиным провалились "катасрофически", поэтому отступить сейчас они не могут.

Кроме того, добавил он, российская армия имеет преимущество в количестве солдат, поэтому россияне продолжат свою "ужасную тактику уничтожения артиллерией" украинцев.

Несмотря на это, Борис Джонсон подчеркнул, что дух свободы украинцев россиянам преодолеть не удастся даже при существенной разнице в соотношении военных средств.

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