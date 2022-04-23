ВОЙНА В Украине На Пасху вводят комендантский час по всей Украине

2022-04-23 20:30

Комендантский час в восточных и южных областях Украины начнется в 19:00, на остальной территории – в 23:00.

В ночь на Пасху по всей территории Украины будет действовать комендантский час. Богослужения будут идти онлайн. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Сегодня, 23 апреля, с 19:00 вечера до 5:00 утра 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области будут закрыты для передвижения граждан. В центральной части и в западных областях комендантский час начнется чуть позже – с 23:00 и тоже продлится 5:00", – сказал Тимшенко.

Он добавил, что пасхальные богослужения будут проходить онлайн. В 23:30 в эфире национального марафона покажут службу из Михайловского собора, а в 7:30 утра – из греко-католического Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Также это богослужение покажут в эфире канала Культура.