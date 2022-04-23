ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: ликвидировано двух генералов, один - тяжело ранен

2022-04-23 23:00

В разведке отметили, что уничтоженный пункт оккупанты разместили на незначительном расстоянии от линии соприкосновения.

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном расстоянии от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Операцию провели вчера, 22 апреля. Уничтожены топ-офицеры оккупантов.

Два генерала оккупантов ликвидированы, один - тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован.

В разведке отметили, что уточняют персональные данные и продолжают поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле.