ВОЙНА В Украине ВСУ вернули под контроль восемь населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили больше 70 оккупантов

2022-04-24 08:30

 

В субботу, 23 апреля, Вооруженные силы Украины вернули контроль над восемью населенными пунктами в Херсонской области, временно находившимися под российской оккупацией. В то же время атаки противника на украинские позиции были отбиты.

Об этом в Telegram сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Во время боев наши защитники ликвидировали 74 оккупантов.

Также было уничтожено 13 единиц вражеской техники: бронированная и инженерная техника, два танка, система реактивного залпового огня и четыре разведывательных беспилотника.

Назаров отметил, что в минувшие сутки российские войска пытались активизироваться накануне запланированного на Херсонщине фейкового референдума. Однако их попытки провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврийского оказались тщетными.

Не удачной оказалась попытка оккупантов захватить Николаевку.

Кроме того, стало известно, что захватчики накапливали живую силу и технику в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровский. По этой группировка наши подразделения ударили огнем из артиллерии.

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки", – отметили в ОК "Юг".

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей оккупанты продолжают агитировать местных жителей за "русский мир". В то же время они ведут обстрелы по этим же городам и селам.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: ликвидировано двух генералов, один - тяжело ранен

2022-04-23 23:00

В США увидели признаки оказания военной поддержки РФ со стороны Китая

2022-04-23 18:00

США будут использовать все инструменты для поддержки ВСУ: итоги встречи Шмыгаля с главой Пентагона

2022-04-23 16:00

В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта

2022-04-23 14:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ вернули под контроль восемь населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили больше 70 оккупантов

2022-04-24 08:30

Армия рф наращивает ракетные войска, в 60 км от Украины развернула "Искандеры" – Генштаб

2022-04-24 08:00

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: ликвидировано двух генералов, один - тяжело ранен

2022-04-23 23:00

Украина ограничивает пункты растаможки авто из ЕС для собственных нужд

2022-04-23 22:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ вернули под контроль восемь населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили больше 70 оккупантов 2022-04-24 08:30
Армия рф наращивает ракетные войска, в 60 км от Украины развернула "Искандеры" – Генштаб 2022-04-24 08:00
ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: ликвидировано двух генералов, один - тяжело ранен 2022-04-23 23:00
Украина ограничивает пункты растаможки авто из ЕС для собственных нужд 2022-04-23 22:30