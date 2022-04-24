ВОЙНА В Украине Арестович спрогнозировал, когда Украина будет иметь существенное преимущество над россией

2022-04-24 10:00

Войска России могут выдохнуться, считает советник руководителя Офиса президента.

Украина благодаря поставкам вооружения от партнеров до конца мая-начала июня будет иметь существенное преимущество над Российской Федерацией.

Преимущество Украины над РФ будет заметно на тех участках, куда украинская сторона перебросит переданное вооружение, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского политика и активиста Марка Фейгина.

"...Это будет фаза позиционной войны, когда российские войска выдохнутся, устанут и не смогут наступать", - отметил собеседник.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Херсоне, Николаеве, Львове и Одессе. Украинские военные давали оккупантам достойный отпор.

21 апреля Алексей Арестович спрогнозировал, что впоследствии война Украины с Россией будет позиционной. Советник руководителя Офиса президента также считает, что нашей стране грозит еще одно наступление противника.