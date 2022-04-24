ВОЙНА В Украине видео Зеленский ответил, в каком случае Путин может применить ядерное оружие

2022-04-24 20:00

Если бы ядерное оружие было у Украины, то риск вторжение России был бы минимальным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность применения главой России Владимиром Путиным ядерного оружия.

Об это он рассказал на пресс-конференции, 23 апреля.

Во-первых, на сегодняшний день, как заметил президент, нет в мире неадекватных людей, которые могли бы применить ядерное оружие.

"Я считаю, что это может быть использовано тем или иным человеком, не когда он загнан в угол, а когда он потерял связь с реальностью. Я считаю, по-другому оценить возможность применения ядерного оружия нельзя. Если руководство РФ не утратит полностью связь с реальностью и адекватность, то они не смогут и не будут использовать ядерное оружие", - отметил он.

Хоть верить в такой возможнный сценарий не хочется, но как уже заявил сам украинский гарант, в случае с Россией такое может быть.

"Если бы у нас было ядерное оружие, Украина бы ее никогда не использовала. Это невозможно, потому что мы абсолютно адекватные люди. Любого руководителя нашей страны, который подумал бы, пальчиком бы тянулся к этой кнопке, его бы снесло наше государство, наше общество. Я был бы первым среди тех людей, которые бы бежали снести такого человека", - сказал Зеленский.

Однако несправедливым, по словам президента, остается то, что способные на применение ядерного оружия люди, считают, что и другие могут пойти на это. Поэтому если бы у Украины было ядерное оружие, то риск того, что Россия нападет был бы минимизирован.