ВОЙНА В Украине Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля

2022-04-24 13:30

 

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

 

Противник пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежном и подготовке к наступлению на город Северодонецк.

В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии.

 Из-за роста числа раненых в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники.

В городе Волчанск, временно занятый, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также российские войска имеют существенные проблемы с пополнением личным составом, продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонской области.

Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов по отдельным направлениям и содержание определенных оборонных рубежей.

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