ВОЙНА В Украине Страны ЕС вопреки эмбарго поставляли в россию оружие на 350 млн. евро. Говорят, "в мирных целях"

2022-04-24 14:30

 

Как минимум десять европейских стран поставляли в россию боеприпасы на сотни миллионов евро, несмотря на введенное в 2014 году оружейное эмбарго. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Издание сообщает, что доклад о грубых нарушениях оружейного эмбарго для Евросоюза подготовил румынский член Европарламента Кристиан Терхес.

Большую часть (78%) от всего вооружения поставляли Германия и Франция. В период с 2015 по 2022 год эти государства отправили в россию бомбы, ракеты, снаряды и оборудование общей стоимостью порядка 273 млн. евро. Среди стран, сотрудничающих с Россией в вопросах поставок оружия, в докладе также указаны Италия, Австрия, Болгария и Чехия. Всего, по данным The Telegraph, россия получила вооружение на 350 млн. евро.

"Пока Украина отчаянно просит оружие, чтобы защитить себя от вторжения Путина, Германия и Франция молчат. При этом, они были рады тихо и позорно продавать свои товары Москве", - заявил Терхес.

В ответ на критику представитель Министерства экономики Германии заявил, что страна продавала россии вооружение только в том случае, если оно должно было использоваться "в мирных целях". "Если были признаки какого-либо военного использования, экспортные лицензии не выдавались", - пояснил спикер ведомства.

Франция же, по данным газеты, разрешила экспортерам выполнить контракты на поставку вооружения, оформленные до 2014 года.

Издание The Telegraph считает, что поставленные из Европы в Россию боеприпасы сейчас могут использоваться на войне с Украиной.

В 2014 году Евросоюз ввел оружейное эмбарго с Россией на фоне аннексии Крыма. При этом, в законе оставались "лазейки" для обхода ограничений.

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