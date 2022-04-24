ВОЙНА В Украине Потери российских войск в Украине: Данные на 24 апреля

2022-04-24 15:30

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили, среди прочего, 33 боевых бронированных машин и 19 танков.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 24 апреля.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

личного состава - ликвидировано около 21 800 (+200 за сутки)

танков - 873 (+19)

боевых бронированных машин - 2238 (+33)

артиллерийских систем - 408 (+5)

РСЗО - 147 (+4)

средства ПВО - 69

самолетов - 179 (+2)

вертолетов - 154

автомобильной техники - 1557 (+14)

корабли /катера - 8

цистерн с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 191 (+9)

специальная техника - 28 (+1)

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир", - также написали в пресс-службе Генштаба.