ВОЙНА В Украине Потери российских войск в Украине: Данные на 24 апреля

2022-04-24 15:30

 

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили, среди прочего, 33 боевых бронированных машин и 19 танков.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 24 апреля.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

  • личного состава - ликвидировано около 21 800 (+200 за сутки)
  • танков - 873 (+19)
  • боевых бронированных машин - 2238 (+33)
  • артиллерийских систем - 408 (+5)
  • РСЗО - 147 (+4)
  • средства ПВО - 69
  • самолетов - 179 (+2)
  • вертолетов - 154
  • автомобильной техники - 1557 (+14)
  • корабли /катера - 8
  • цистерн с ГСМ - 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 191 (+9)
  • специальная техника - 28 (+1)
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир", - также написали в пресс-службе Генштаба.

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