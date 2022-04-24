Потери российских войск в Украине: Данные на 24 апреля

За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили, среди прочего, 33 боевых бронированных машин и 19 танков.
Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 24 апреля.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:
"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог! В историях войн известны случаи, когда по большим праздникам, как Рождество и Пасха, противники прекращали боевые действия. Но этого не стоит ожидать от нашего врага, цинизм, жестокость и коварство которого поразили весь мир", - также написали в пресс-службе Генштаба.