ВОЙНА В Украине В Киеве снова меняют время комендантского часа: что будет под запретом

2022-04-24 19:30

 

После пасхальной ночи Киев возвращает комендантский час с 22:00 до 05:00. Минувшая ночь в столице прошла спокойно.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

"Город продолжает жить в режиме военного положения. Жители получают все коммунальные услуги, работает общественный транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торговые заведения и другие. Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий, Северный и Южный мосты", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что запрещено посещать лесопарковые зоны за пределами жилых массивов - в окрестностях Киева и области продолжаются работы по разминированию.

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