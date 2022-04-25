ВОЙНА В Украине видео Западные аналитики уверены, что русским оккупантам не удастся пробить коридор в Приднестровье

2022-04-25 08:25

Заявление командующего войсками центрального военного округа рф о намерении захватить юг Украины и пробить коридор до самопровозглашенной Приднестровской "республики", удивило многих аналитиков, пишет американская газета Washington Post.

Напомним, на россии еще в первые недели войны декларировали цель продвинуться дальше на юго-запад Украины.

В итоге, русские фашисты потерпели большую серию неудач. Вместе с тем, в международном пространстве снова начали обсуждать оккупированный регион Молдовы и прямую угрозу, исходящую от него.

Кишинев вызвал посла россии, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность" заявлением российского оккупанта.

"Эти заявления безосновательны и противоречат позиции рф по поддержке суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее признанных международным сообществом границах", - сказал молдавский министр иностранных дел Нику Попеску.

Аналитики же сомневаются, что армия россии, погрязшая в битвах на востоке Украины, способна вообще пробиться вплоть до Приднестровья.

"Несмотря на то, что власть в анклаве поддерживает москва, а еще в регионе уже есть российские войска, это не значит, что местное население хочет идти на войну", - отмечает издание.

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