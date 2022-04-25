Курьезы фото + видео Обследовать останки затопленного крейсера "москва" россия отправила самое старое судно в мире

2022-04-25 10:26

Для расследования затопления крейсера "москва" россия отправила едва держащееся на плаву спасательное судно "коммуна", построенное 110 лет назад, передает Укринформ.

Как сообщает Covert Shores, «россия привлекает 110-летний корабль для расследования аварии крейсера «Москва», – сообщает издание.

О командировке судна к месту затопления крейсера свидетельствуют спутниковые снимки. Сделать более подробные выводы о действиях «коммуны» в районе затопления флагмана черноморского флота рф по данным со спутников в данный момент мешает облачная погода в том районе.

Спасательное судно «коммуна», заложенное в 1912 году и спущенное на воду в 1913-м, предназначено для поднятия небольших подлодок. Это один из старейших действующих военных кораблей, и ввиду технического и морального устарения, оно не может поднять со дна российский крейсер. Как шутят моряки, эта ржавая посудина сама не тонет только потому, что ее за 110 лет загадили чайки.