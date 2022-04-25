ВОЙНА В Украине видео США начали поставлять Украине ударные реактивные системы залпового огня, Британия - мощные артустановки AS-90

2022-04-25 11:33

США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня.

Также, США работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем, — сообщила замгосударственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Также известно, что Британские власти направят в Украину 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним. 

Как сообщает Daily Express, в ближайшие дни установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши, где украинских военных обучат применению установок, а затем AS-90 переправят в Украину.

 AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.

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