США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня.
Также, США работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем, — сообщила замгосударственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Также известно, что Британские власти направят в Украину 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тыс. снарядов к ним.
Как сообщает Daily Express, в ближайшие дни установки AS-90, относящиеся к классу самоходных гаубиц, доставят вместе со снарядами на территорию Польши, где украинских военных обучат применению установок, а затем AS-90 переправят в Украину.
AS-90 способны вести огонь на дистанции до 24 км и выпускать три снаряда менее чем за 10 секунд.