ВОЙНА В Украине Почти полмиллиона украинцев получили до 3000 гривен в апреле

2022-04-25 19:30

Министерство социальной политики Украины с начала апреля направило в Ощадбанк около 2,6 млрд гривен на помощь переселенцам.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, выплаты в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью получат более 451 тыс. граждан, оформивших статус внутренне перемещенного лица.

"Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты", - говорится в сообщении.

Также в Минсоцполитики подчеркнули, что дальнейшее перечисление средств до конца апреля продолжается. Кроме того, украинцам напомнили, что подать заявление на оформление помощи можно до конца апреля, а выплаты будут начислены с марта.