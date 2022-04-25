ВОЙНА В Украине Госдеп сообщил о новом пакете военной помощи Украине

2022-04-25 19:00

США планируют выделить еще более 322 млн долларов военной помощи Украине, которая поможет нашей стране перейти на более современные виды вооружения и системы ПВО для противостояния российской агресии.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил Госдеп США по результатам визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

"Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты намерены выделить более $713 млн в виде иностранного военного финансирования (FMF) для Украины и 15 других союзников и стран-партнеров в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Это включает в себя финансирование в размере 650 млн долларов США, предоставленное в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Госдепе, в этом обязательстве более 322 млн долларов предназначены для Украины и будут направлены на поддержку потенциала, в котором сейчас нуждается Украина, ведь Россия продолжает стягивать силы и атаковать восточные регионы страны. Также деньги будут направлены на усовершенствование вооружений и ПВО Украины.

Кроме того, выделенные средства помогут странам НАТО, которые помогали Украине вооружением из своих запасов восполнить свой потенциал за счет нового оружия.

"Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что 24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до $165 млн", - отметили в Госдепе США.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США расширит программу обучения украинских военных по определенным системам вооружения, которые были переданы Украине.