ВОЙНА В Украине видео США выделили 713 млн долларов на военную помощь для Украины - стали известны детали

2022-04-26 13:35

США выделили 713 млн долларов для Украины, а также помощь для 15-ти других стран-членов НАТО, партнеров в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщает Госдеп США, пакет включает финансирование в размере 650 млн долларов, предусмотренное Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины. Из этих средств более 322 млн долларов предназначены для поддержки возможностей Украины, обеспечения ВСУ более передовым вооружением и системами противовоздушной обороны.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Штаты продадут военные облигации на 165 млн долларов, которые пойдут на закупку боеприпасов для Украины.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев и встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

А это военная помощь, которая уже помогает ВСУ эффективно уничтожать русских фашистов