Экономика Британия запустит первую за 30 лет угольную шахту, чтобы полностью отказаться от энергоносителей из рф

2022-04-26 15:37

Британия готова впервые за 30 лет расконсервировать угольную шахту в рамках отказа от энергоносителей из оркостана, - The Telegraph

Речь о шахте Woodhouse Colliery в графстве Камбрия. Ожидается, что шахта будет поставлять уголь для сталелитейных заводов - ранее там сжигали уголь из россии.

Стоимость проекта Woodhouse Colliery на северо-западном побережье Англии, близ Уайтхейвена, оценивается в $240 млн. Шахта обеспечит доступ к запасам угля глубокого залегания на шельфе Ирландского моря.

Ожидается, что Woodhouse Colliery выйдет на коммерческую добычу примерно через два года. Компания-оператор West Cumbria Mining Ltd рассчитывает, что сможет добывать около 2,4 млн т коксующегося угля в год для британской сталелитейной отрасли и экспорта европейским производителям стали. Запасов угля должно хватить на более чем сотню лет, но шахта будет эксплуатироваться около 50 лет.

Добыча угля создаст 500 рабочих мест на шахте и еще примерно 2 тыс. рабочих мест по всей логистической цепи.

У Камбрии долгая история добычи угля, однако последний объект в графстве закрылся еще в 80-е годы прошлого века. Последняя глубокая угольная шахта в Великобритании - Келлингли в Йоркшире - завершила работу в декабре 2015 года. Вместе с тем в стране пока сохраняются несколько угольных карьеров.