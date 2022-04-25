ВОЙНА В Украине Во временно оккупированной КРЕМЕННОЙ взорвали самопровозглашенного мэра и других коллаборантов

2022-04-25 20:42

В Луганской области больше десятка изменников Родины и коллаборантов отправились на концерт кобзона. 

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что во временно оккупированной Кременной произошел взрыв в помещении, где проходило совещание силовиков и "народного мэра" от "ЛНР".

Много погибших и тяжелораненых.

"Как они любят говорить, прозвучал хлопок.

После того хлопка полздания там снесло вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны возглавлять временно оккупированную территорию", - уточнил он.

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