Во временно оккупированной КРЕМЕННОЙ взорвали самопровозглашенного мэра и других коллаборантов

В Луганской области больше десятка изменников Родины и коллаборантов отправились на концерт кобзона.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что во временно оккупированной Кременной произошел взрыв в помещении, где проходило совещание силовиков и "народного мэра" от "ЛНР".
Много погибших и тяжелораненых.
"Как они любят говорить, прозвучал хлопок.
После того хлопка полздания там снесло вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, которые должны возглавлять временно оккупированную территорию", - уточнил он.