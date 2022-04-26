ВОЙНА В Украине Помощь на проживание для переселенцев сократят: кого это коснется и когда

2022-04-26 18:30

Обострение ситуации на юго-востоке Украины спровоцировало вторую большую волну эвакуации мирного населения. Государство постаралось сделать все возможное для того, чтобы люди получили все необходимое для нормальной жизни. Но в мае не все украинцы смогут получить помощь.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Наша задача-минимум до конца апреля закончить выплаты за март-апрель. А вот когда придет май, мы продолжим регистрацию уже без аврального режима и начнем верификацию выплат. На них пойдут не все. Логично, что вернувшиеся домой, не смогут претендовать на помощь от государства, цель которой — чтобы у человека была крыша над головой, пока он не дома", - рассказала она.

По словам главы ведомства, с мая помощь на проживание останется только для двух категорий.

Первая — люди, переместившиеся с территорий, которые Минреинтеграции вместе с Минобороны и ОГА определят как территории, где идут боевые действия, или где существует высокий риск боевых действий. Этот список будет регулярно пересматриваться, в зависимости от фактической ситуации. Вторая категория — люди, у которых разрушено жилье. Им продолжат выплачивать помощь на проживание, даже если они вернулись в свой населенный пункт. Для всех остальных — регистрация ВПЛ может остаться, но выплаты на проживание — нет.

"Мы отслеживаем "социальный портрет" ВПЛ. И если будет необходимо, предложим другие программы поддержки, еще более адресные, что важно в условиях военного положения и ограниченных ресурсов. Например, семьям ВПЛ с детьми или другим наиболее уязвимым группам, а не условно трудоспособному гражданину, который не хочет регистрироваться в центре занятости, искать работу. Или, к примеру, человек выехал за границу. В статье 12 закона о ВПЛ четко указано, что эта категория граждан не может считаться внутренне перемещенными лицами. Мы проводим огромное количество международных переговоров, чтобы наши люди, выехавшие в другие страны, получали помощь от правительств этих стран", - сообщила Лазебная.

Напомним, вынужденные переселенцы, покинувшие свои дома из-за боевых действий, могут подать заявление на получение помощи до 30 апреля.