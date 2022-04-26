ВОЙНА В Украине Одесская область подверглась ракетному удару. Пострадал мост через Днестровский лиман

2022-04-26 17:00

 

В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону регионального центра. Путепровод перекрыт из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений", - написал в своем Telegram Братчук.

По его словам, информацию о том, что это за мост и какие повреждения получил путепровод случившееся не разглашают в целях безопасности.

Обновлено

В оперативной группе "Юг" уточнили, что сегодня по Одесской области был нанесен ракетный удар. Отмечается, что в результате атаки поврежден мост через Днестровский лиман.

Сообщается, что обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ракетный удар по мосту через Днестровский лиман также подтвердили в Одесской областной военной администрации.

Напомним, сегодня стало известно об отмене курсирования поезда Одесса - Измаил "Южная Пальмира". Движение по этому маршруту планируется возобновить в начале мая.

Отметим, днем 26 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов допускает удары ВСУ по крымскому мосту

2022-04-21 17:00

видео После освобождения от российских оккупантов в Киевской области уже расчищены сотни км дорог и улиц

2022-04-18 15:38

Киев и область меняет продолжительность комендантского часа

2022-04-17 15:00

Бои за Херсонскую область: оккупанты хотят получить контроль над сухопутным коридором в Крым

2022-04-16 13:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Одесская область подверглась ракетному удару. Пострадал мост через Днестровский лиман

2022-04-26 17:00

фото + видео Украина всё таки получит от Германии зенитные танки Gepard

2022-04-26 16:30

фото Какие ракеты и мины выпускает рф по городам Украины - чем опасен каждый из боеприпасов

2022-04-26 16:00

видео США выделили 713 млн долларов на военную помощь для Украины - стали известны детали

2022-04-26 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Одесская область подверглась ракетному удару. Пострадал мост через Днестровский лиман 2022-04-26 17:00
фото + видео Украина всё таки получит от Германии зенитные танки Gepard 2022-04-26 16:30
фото Какие ракеты и мины выпускает рф по городам Украины - чем опасен каждый из боеприпасов 2022-04-26 16:00
видео США выделили 713 млн долларов на военную помощь для Украины - стали известны детали 2022-04-26 13:35