Без оттягиваний. Арестович назвал главное условие для контрнаступления украинских войск

2022-04-26 19:30

По его словам, контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла. Однако партнеры помогут Украине с вооружением. Арестович заверил, что после этого украинские военные перейдут в контрнаступление без оттягиваний.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - заявил советник главы ОП.