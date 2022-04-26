ВОЙНА В Украине Без оттягиваний. Арестович назвал главное условие для контрнаступления украинских войск

2022-04-26 19:30

 

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал главное условие для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Речь идет об отсутствии тяжелого вооружения.

По его словам, контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла. Однако партнеры помогут Украине с вооружением. Арестович заверил, что после этого украинские военные перейдут в контрнаступление без оттягиваний.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - заявил советник главы ОП.

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