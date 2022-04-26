ВОЙНА В Украине У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки

2022-04-26 21:00

Украинским защитникам в любом случае придется перегруппировать свои войска, чтобы перейти от оборонительных действий к наступательным.

Такое мнение в своей колонке, опубликованной на сайте «НВ», высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Говоря о битве за Донбасс, Жданов отметил, что по классике планирования и организации ведения боевых действий наступательная операция рассчитана в пределах 10-14 суток.

«Далее следует вводить второй эшелон, которого у России на сегодняшний день нет. Поэтому с даты начала наступательных действий (не массированного наступления, они так и не смогли его организовать) отсчитайте 14 дней — это и будет конечная дата, когда Россия сможет проводить активные наступательные действия. После этого нужно будет делать паузу и перегруппировать войска», - сообщил Жданов.

Украинским войскам также будет необходимо перегруппировать войска, чтобы перейти к контрнаступлениям.

Напомним, Николаев готовится к вторжению и осаде.