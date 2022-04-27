ВОЙНА В Украине Какие компенсации можно получить за уничтоженное вследствие военного вторжения рф жилья

2022-04-27 13:34

Максимальная сумма компенсации за уничтоженное вследствие агрессии рф жилье не будет превышать стоимости 150 м2 за один объект недвижимости. Стоимость 1 м2 площади будут считать по методике, которую разработает правительство. Об этом сообщила соавтор законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья (№7198), главу партии Слуга народа Елена Шуляк.

"Размер компенсации за уничтоженный объект строительства, в отношении которого получено право на выполнение строительных работ или его составной части, которая после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества (квартиры, другого жилого помещения) определяется пропорционально проценту средств, которые фактически уплачены получателем компенсации за соответствующий объект", - отметила она.

Кроме того, владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье. Однако населенный пункт, где раньше проживал человек, и тот, где он хочет получить новое жилье, должны быть соразмерными по определенным характеристикам. В частности, по количеству населения.

"Стоимость квадратных метров в мегаполисе и в небольшом городе существенно разнятся. Поэтому чтобы государство могло компенсировать вам потерянное жилье - нужно выбрать населенный пункт, похожий на тот, где вы жили раньше. Если человек из небольшого городка все-таки захочет жить, к примеру, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Но у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома", - объяснила Шуляк.

По ее словам, источниками для финансирования программы возмещения являются фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией РФ; международная техническая и возвратная или безвозвратная финансовая помощь; другие источники, не запрещенные законодательством.

Как рассказала Елена Шуляк, разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались.

"Что же касается квартир - на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть выстроен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства - поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", - добавила она.

Шуляк также отметила, что законопроект предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты, но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.

"То есть компенсация будет предоставлена только в случае, если в поврежденном/уничтоженном жилом доме были построены все этажи и стены ("коробка")", - пояснила она.