ВОЙНА В Украине В Украине создают беспрецедентный в истории механизм компенсации ущерба от войны

2023-06-09 13:30

Украина уже год работает над тем, чтобы заставить московию в будущем заплатить сполна за свою агрессию. Для этого создается уникальный компенсационный механизм. Об этом сказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в эфире телемарафона.

Она напомнила, что россия не признает, что идет война и называет ее "специальной военной операцией".

"В прошлом году, во время работы переговорной группы, в которой я тоже принимала участие, в обсуждаемом мирном договоре шла речь о репарациях, - россия даже слышать не хотела о каких-либо возмещениях. Единственное, что их беспокоило тогда - это снятие санкций. Поэтому, в условиях существования власти, которая сейчас на россии, говорить о добровольных репарациях - это со стороны россии невозможно вообще. Только принудительно", - сказала Мудрая.

По ее словам, Украина была вынуждена предложить нашим партнерам уникальный компенсационный механизм.

"Поскольку речь не идет о репарациях, у нас нет пока проигравшей страны. У нас нет мирного договора, нет договора о нейтралитете. Поэтому нужно создать механизм для получения компенсаций. Это то, что страна делала в прошлом году, и это то, какой результат мы получили в ноябре 2022 года во время голосования Генассамблеи ООН, где была принята резолюция о репарации Украине. Это то, что в мае, в Рейкьявике был подписан договор о создании Реестра убытков. Это первый этап в получении компенсации", - отметила заместитель министра.

Мудрая подчеркнула, что сумма будущей компенсации со стороны россии постоянно растет. А то, что было официально представлено Львовской школой экономики в сотрудничестве с Всемирным банком по состоянию на октябрь 2022 года - эта сумма (прямой ущерб) - 450 млрд долларов.

"Если на старте мы сможем получить российские активы без согласия россии - то все равно придется выплачивать разницу. Разница будет зафиксирована, и она будет зафиксирована Реестром убытков, который мы сейчас запускаем и который будет расположен в Нидерландах", - сообщила она.

Также Ирина Мудрая объяснила разницу между украинским и международными реестрами убытков: "Разница между украинским и Международным есть, поскольку украинский фиксирует исключительно ущерб, нанесенный жилью, - материальный ущерб, который понесло лицо от потери имущества. Международный будет шире, всеохватывающим, и он будет включать компенсации не только материального ущерба, но и вред, причиненный здоровью, вред от пыток, сексуального характера, депортация, убийство. Международный реестр будет содержать категории истцов".

Она заверила, что международный реестр будет сотрудничать с украинским реестром.

"Какие бы реестры ни были созданы, а на сегодняшний день мы имеем Дію, Реестр поврежденного, утраченного имущества, будет налажен обмен информацией. Физическое лицо может заявиться и в украинский, и в Международный одновременно", - отметила Мудрая.

По ее словам, Минюст как руководитель проекта и лидер будет информировать как, когда, каким образом, какую доказательную базу прикреплять. Проводится просветительская работа по Международному реестру и пользования им и предоставляется бесплатная правовая помощь.

"Подаваться в реестр могут и граждане, и государство, и юридические лица. Будет отработана отдельная методология в соответствии с нормами международного права и вместе с нашими международными партнерами", - резюмировала Мудрая.