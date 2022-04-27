Политика Координировать поставки военной помощи Украине назначен генерал, известный по разгрому «Исламского государства»

2022-04-27 15:37

США назначили координировать поставки военной помощи Украине генерала Терри Вольфа, ранее специализировавшегося на борьбе с террористами ИГИЛ.

"После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот мужчина, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой агрессивной войне pоссии", - передают источники CNN.

Вольф — трехзвездный генерал в отставке, у него есть опыт работы в Пентагоне, Объединенном штабе, Государственном департаменте и СНБ. У Вольфа также был опыт работы в коалиции по разгрому «Исламского государства».

«После многолетней карьеры на стыке дипломатии и войны он именно тот человек, который сможет обеспечить Украину оружием, необходимым для победы в кровавой агрессивной войне россии», — считает Натан Сейлз, координатор США по борьбе с терроризмом в Государственном департаменте при Трампе.

Отмечается, что это двухпартийная группа сенаторов обратилась к Джо Байдену с призывом назначить координатора помощи Украине, который возглавил бы усилия федеральных агентств, чтобы лучше понять потребности Украины в обороне.

«Этот человек будет также служить главным связующим звеном между правительством Соединенных Штатов и нашими союзниками и партнерами за границей в вопросах, касающихся передачи существующих запасов и оценки возможностей партнеров, таких как самолеты, тяжелые танки и современное оружие, которое может быть изготовлено для Украины», — добавили тогда сенаторы.

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