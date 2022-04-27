ВОЙНА В Украине Украина способна занять Приднестровье, но только по запросу Молдовы, - Арестович

2022-04-27 17:00

 

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что украинская армия даже в нынешних условиях могла бы быстро взять под контроль Приднестровский регион Молдовы. Но только по запросу официального Кишинева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Для нас Молдова ближайшая соседка, судьба которой нам далеко небезразлично. Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять, поэтому они к нам могут обращаться за помощью", - отметил он.

Он также ответил на вопрос о том, в состоянии ли Украина занять Приднестровье.

"Да как-нибудь справились бы, это территория суверенной Молдовы, мы даже не можем позволить себе подобного рода заявлений. Только после обращения молдавской стороны… Мы справимся если понадобится", - добавил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в Приднестровье приведены в боевую готовность после инцидентов со взрывами и обстрелами.

Украинская сторона полагает, что такими провокациями Россия пытается втянуть оккупированный регион в войну против Украины.

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