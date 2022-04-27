ВОЙНА В Украине Есть три сценария развития событий: генерал рассказал, чего Украине ждать от Путина

2022-04-27 18:00

Руководство России может прибегнуть к нескольким возможным сценариям развития военных действий в Украине. Есть три возможных варианта.

Об этом сообщил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

Так, при первом: на каком-то этапе, когда президент РФ Владимир Путин еще не до конца проиграл, он будет идти на переговорный процесс и попытается закрепить какую-нибудь видимость победы. Однако при освобождении украинских территорий, ведь Украина однозначно не согласится ни на какие другие сценарии и с гарантиями безопасности от государств-партнеров.

По второму сценарию, который будет самым сложным и наихудшим, Путин вообще потеряет перспективу и договоренности, будет идти в атаку, бросая последние военные резервы.

По третьему сценарию развития событий, у президента РФ возникнут проблемы с его окружением. Такое развитие не гарантировано, но возможно, ведь Путин ведет и российское общество, и имеющуюся у него элиту на большой крах и ответственность: юридическую, а то и физическую.

Генерал отмечает, что последний сценарий может и не произойти, потому что президент РФ обставил всех представителей спецслужб, контролирующих друг друга.

"В данной ситуации мы эти сценарии предполагаем. Какой из них будет реализован? Я думаю, что, в первую очередь, сформируется первый сценарий. Но путин пытается повысить ставки, продвинуться по ряду направлений, взять Мариуполь, пройтись еще мощнее, как он считает, по Донецкой и Луганской областях до границ, Херсон и Запорожскую область получить, как южный коридор. И на этом соответственно вести переговоры. Это будет сложный процесс, но здесь многое зависит от успеха Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Николай Маломуж.