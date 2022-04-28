ВОЙНА В Украине До Украины не долетели: в россии столкнулись 2 военных вертолета

2022-04-28 16:30

 

Россия продолжает стремительными темпами терять свою авиацию. Теперь российские вертолеты падают не только от точных ударов украинских военных, но и из-за вопиющей непрофессионализма пилотов. Один из таких инцидентов произошел 28 апреля.

Известно об одном погибшем

Российские СМИ информируют об авиакатастрофе с участием двух вертолетов. Сообщается, что разбился один учебный вертолет, принадлежавший военной базе в поселке Соколово.

Местные СМИ со ссылкой на экстренные службы информируют, что военные вертолеты столкнулись в Саратовской области.

Двум лицам удалось катапультироваться. В то же время неизвестно точное количество российских военных, которые были на воздушных судах.

По предварительным данным, погиб якобы только один человек. Еще одного человека нашли живым, других – ищут.

Как столкнулись вертолеты

Российские СМИ информируют о том, как произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, один из вертолетов совершал полет из села Соколово.

Сообщается, что этот вертолет задел хвостовой частью другой: один борт пошел на место, другой упал и вспыхнул.

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