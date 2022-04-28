ВОЙНА В Украине Парламент Германии одобрил передачу Украине тяжелого вооружения

2022-04-28 17:30

 

Парламент Германия одобрил поставки тяжелого вооружения для Вооруженных Сил Украины. Поставную назвали "Защита мира и свободы в Европе - всесторонняя поддержка Украины", ее поддержало подавляющее большинство голосов.

Об этом сообщили в немецком издании Der Spiegel.

Проголосовали "за" поставку 586 депутатов из 693 присутствующих. Еще сто были "против", а семеро "воздержались". Дебаты за принятие поставок тяжелого оружия в Украину накануне длились около часа.

Одобренный документ теперь позволит федеральному правительству "снабжать эффективные, в том числе тяжелые, вооружения и сложные системы через Германию" в Украину. В то же время, экспорт вооружения будет обсуждаться в тесном взаимодействии с партнерами по НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Германии зенитные танки Gepard.

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