ВОЙНА В Украине Столтенберг допускает затяжную войну в Украине

2022-04-28 19:30

 

Нужно быть готовым к тому, что война России с Украиной продлится месяцы и годы, говорит генсек НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 28 апреля, заявил, что существует вероятность того, что война России с Украиной затянется не только на месяцы, но и на годы, сообщает Sky News.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", - заявил он.

Генсек Альянса заверил, что НАТО продолжит предоставлять помощь Украине - она будет включать перевооружении со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.

По словам Столтенберга, страны НАТО оказали Украине военную поддержку на сумму около 8 млрд долларов.

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