ВОЙНА В Украине Апрель в Украине заканчивается заморозками

2022-04-28 20:00

 

В выходные в некоторых областях существенно похолодает. Местами столбики термометров опустятся до минус трех градусов

Несмотря на то, что на календаре - почти начало мая, погода не устает преподносить сюрпризы. Так, в ночь на 1 мая в северных, западных, а 30 апреля и 1 мая и в центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В то же время, известная синоптик Наталья Диденко уверяет, что уже в ночь на пятницу, 29 апреля, температура воздуха на западе и севере Украины опустится до ноля. Об этом она пишет на своей странице в Facebook.

"Днем температура воздуха будет составлять в большинстве областей +12+18 градусов, на юго-востоке и в Крыму +15+21 градус. Дожди, периодические, пройдут 29 апреля в западных, северных областях Украины. Во второй половине дня пятницы - еще в центральных областях и в южной части. В Киеве 29 апреля температурный фон существенно не будет меняться, в течение дня ожидается +13+15 градусов. Однако в ближайшую ночь будет холодно, +2+5 градусов, в окрестностях даже заморозки 0-3 градуса", - написала синоптик.

Небольшой дождь в столице в пятницу вероятен разве что вечером. В ближайшие дни также будет дождливо в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет сухо.

Напомним, раньше Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май. Средняя месячная температура составит 15-18° тепла.

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