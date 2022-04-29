Мир Аукционный дом Christie's устраивает серию благотворительных торгов в поддержку Украины

2022-04-29 18:28

Аукционный дом Christie's запланировал серию торгов в поддержку гуманитарных инициатив в Украине, а также проектов, которые занимаются сохранением культурного наследия страны. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В планах проведение трех благотворительных аукционов, чтобы собрать не менее одного миллиона долларов. Вырученные средства будут поделены в равных долях между тремя организациями, занимающимися гуманитарной помощью и сохранением культурного наследия Украины. А именно - Всемирным фондом памятников (WMF), организацией Врачи без границ (MSF) и фондом CORE, созданным актером Шоном Пенном.

Отмечается, что на благотворительные торги будут выставлены работы современных украинских художников.

Также в Christie's планируют продолжать пожертвования в пользу Красного Креста Украины и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как заявил заместитель главы правления Christie's по развитию бизнеса Сони Беккерман, Christie's рассчитывает "привлечь покупателей со всего мира", но "продолжает строго соблюдать санкционные правила и запреты на экспорт предметов роскоши клиентам из россии или беларуси".