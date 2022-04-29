ВОЙНА В Украине видео Война быстро истощает россию - за два месяца оккупанты потеряли половину всех своих ракет

2022-04-29 21:36

За два месяца войны запас ракет у россии сократился более чем в два раза. На восстановление ракетного потенциала уйдут годы, а в условиях тотальных санкций, запретов и эмбарго, многие технологии для русских фашистов уже сегодня просто недоступны.

Как сообщает LIGA.net, об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире так называемого общенационального телемарафона.

Она уточнила, что все эти ракеты россия направила на украинские города.

Так как для оружия (не только ракет) россия использовала импортные комплектующие, на фоне введенных санкций ей будет практически нереально возобновить производство.

Маляр отметила, что война истощает россию, невзирая на то что она к ней готовилась, и агрессор несет огромные потери. При этом она призвала не недооценивать врага, так как оккупанты активизировались на востоке и юге Украины, несмотря на истощение армии.

При этом в так называемой армии рф уже процветает воровство всего, что только плохо лежит или плохо прикручено к к военной технике.