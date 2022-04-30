ВОЙНА В Украине Украинцев переведут на новый газовый тариф с 1 мая

2022-04-30 13:00

Газопоставщики планируют зафиксировать тарифы на голубое топливо с 1 мая 2022 года.

Поставщик "Твій газзбут" определился с тарифным планом населения. Его клиенты - более 8 миллионов украинцев.

"Действие тарифа "Твой газ равномерный платеж" завершится 30 апреля 2022 года. С 1 мая вы будете автоматически переведены на базовый тариф "Твой газ годовой". Вам не нужно идти в центры обслуживания клиентов, чтобы что-то переоформить. К середине мая наши специалисты пришлют вам точную информацию о балансе вашего лицевого счета. Если вы использовали больше газа, чем в прошлом отопительном сезоне, нужно будет заплатить разницу по цене 7,99 грн за куб.", – объяснили в компании.

Для окончательного расчета важно, чтобы домохозяйство зафиксировало показатели счетчика на 30 апреля и передали их оператору. Кроме того, в компании отметили, что домохозяйствам предложат удобный для клиентов "равномерный" тариф, как только это станет возможным.

"Поставщики природного газа, равно как и потребители, с нетерпением ожидают решения власти по цене на газ с 1 мая 2022 года", - пишут в "Твій газзбут".